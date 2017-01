Am Flughafen werden pro Jahr etwa 280.000 Tonnen Luftfracht umgeschlagen, wobei eine Hälfte per Fracht- und die andere via Passagierflugzeuge transportiert wird. Im Zuge der Investition will der Flughafen Wien die vorhandenen rund 5.000 Quadratmeter an Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Flughafengebäude für die Produktion von Strom aus Sonnenlicht mehr als verdoppeln. Dafür werde rund eine Mio. Euro investiert.

(APA/Red.)