Ludwigs Neuwahl-Fenster

Gastkommentar von Johannes Huber. Der Wiener Bürgermeister und SPÖ-Vorsitzende hat nicht mehr viel Zeit zu verlieren: Fünf Gründe für eine baldige Gemeinderatswahl.

Zweitens. Irgendwann kehrt auch für Ludwig und seine Stadträte der Alltag ein. Noch kann z.B. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sagen, dass er auf der Mega-Baustelle „KH Nord“ aufräumen werde. In zwei, drei Jahren kann er das nicht mehr tun; dann muss er liefern: Entweder ist das meiste in Ordnung gebracht oder er ist gescheitert.

Drittens. Die rot-grüne Koalition in der Stadtregierung, die sein Vorgänger Michael Häupl quasi zurückgelassen hat, passt nicht zu Ludwig. Er will nicht Autofahrer schikanieren, sondern beglücken. Er will keine „Willkommenskultur“, sondern eine Schutzfunktion für alle wahrnehmen, die bereits hier leben. Und so weiter und so fort.