Ludwig: Noch keine Entscheidungen über SPÖ Wien-Regierungsriege gefällt

Laut dem neuen Parteichef und künftigen Bürgermeister Michael Ludwig wurde noch keine Entscheidung über die Zusammensetzung der künftigen SPÖ-Regierungsriege getroffen. “Es ist noch in keinem Fall etwas fixiert worden”, sagte Ludwig am Freitag. Das Team wird erst am 14. Mai präsentiert, beteuerte er einmal mehr.