Love is in the Air: Zart schmelzende Valtentinsgrüße mit Milka

Wir machen Ihnen das Valentins-Geschenk heuer einfach: Verraten Sie uns Ihre persönlichen Valentinstagsgrüße und mit ein bisschen Glück können Sie Ihre große Liebe am 14. Februar mit „I love Milka“-Herzpralinen überraschen.Milka lädt Verliebte in Wien außerdem bereits am 11. Februar ein, Valentinsgrüße für ihren Schatz mit einem Luftballon in den Himmel zu schicken. Von 10 bis 15 Uhr können die Liebesbotschaften direkt auf der Mariahilferstraße 2 / Ecke Museumsplatz auf Grußkarten geschrieben werden, bevor die Herzballons um 15 Uhr gemeinsam in den Himmel aufsteigen.

Mit zart schmelzender Milka Alpenmilch Schokolade umhüllt, sind die „I love Milka“-Herzpralinen nicht nur am Tag der Liebe das perfekte Geschenk. Jetzt zum Valentinstag gibt es die Herzpralinen in der neuen Limitierten Edition mit zarten Liebesbotschaften, denn: Love is in the Air!

Vienna.at verlost 10 x„I love Milka“-Herzpralinen.