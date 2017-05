Lotto-Vierfachjackpot: Drei Sechser – ein Gewinner in Wien

Ein Spielteilnehmer aus Wien sowie einer aus Oberösterreich sowie ein Win2day-Spielteilnehmer kamen jeweils mit der Hilfe des Computers zum Erfolg, denn alle drei hatten einen Quicktipp gespielt. Insgesamt wurden für diese Ziehung rund 7,8 Millionen Tipps abgegeben.

Der zweite Vierfachjackpot hat die drei Spielteilnehmer mit den “sechs Richtigen” jeweils zu Doppelmillionären gemacht, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag. Ein Wiener, ein Oberösterreicher sowie ein Spielteilnehmer, der seine Tipps online abgegeben hatte, waren jeweils per Quicktipp erfolgreich- Jeder von ihnen kassiert exakt 2.034.734,50 Euro.Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren fünf Spieler erfolgreich. Zwei Wiener, ein Oberösterreicher, ein Steirer und ein Burgenländer gewannen jeweils mehr als 50.000 Euro. Beim Joker stand am Sonntag ein Jackpot auf dem Programm, und der wurde zweimal geknackt. Zwei Wiener waren es, die jeweils per Quicktipp zur richtigen Joker-Zahl kamen und so mehr als 267.000 Euro erhalten.

Die endgültigen Lotto-Quoten der Ziehung vom Sonntag:

3 Sechser zu je EUR 2.034.734,50 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 50.409,50 174 Fünfer zu je EUR 1.580,20 480 Vierer+ZZ zu je EUR 171,80 9.015 Vierer zu je EUR 50,80 12.778 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 149.581 Dreier zu je EUR 5,50 495.693 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 12 16 32 37 42 45 Zusatzzahl: 29