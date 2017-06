Lotto-Dreifachjackpot wartet: 4,1 Millionen Euro am Mittwoch zu holen

Lotto-Dreifachjackpot: 4,1 Millionen Euro blieben liegen - © APA (Sujet)

Ein Solosechser bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch wäre rund 4,1 Millionen Euro wert, 320.000 Euro warten beim Fünfer mit Zusatzzahl. Denn am Sonntag hat zum zweiten Mal in Folge kein Spieler von “6 aus 45” den Sechser erraten, weshalb ein Dreifachjackpot ansteht.