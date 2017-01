Lotto: Doppeljackpot wartet mit Millionengewinn

Zum zweiten Mal hintereinander hat es am Sonntag beim Lotto keinen Sechser gegeben. Damit geht es bei der Ziehung am Mittwoch um einen Doppeljackpot zu rund drei Millionen Euro, informierten die Österreichischen Lotterien am Montag. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Solosieger. Der Spielteilnehmer aus Wien erhält dank eines Jackpots im zweithöchsten Gewinnrang mehr als 260.000 Euro.

Auch der Joker war zuletzt nicht erspielt worden. Nun teilen sich ein Wiener und ein Niederösterreicher den Jackpot zu je 207.400 Euro.

(APA, Red.)