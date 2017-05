Lotto-Doppeljackpot: Am Sonntag geht es um drei Millionen

Am Sonntag geht es dank Doppeljackpot um drei Lotto-Millionen - © APA (Symbolbild)

Bereits zum zweiten Mal hintereinander hat es am Mittwoch beim Lotto “6 aus 45” keine “sechs Richtigen” gegeben. Am Sonntag geht es somit um den siebenten Doppeljackpot in diesem Jahr.