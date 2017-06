Lotto-Doppeljackpot: 2,9 Millionen Euro warten am Sonntag

Beim Lotto wartet ein Doppeljackpot - © Bilderbox.com (Symbolbild)

Um den bereits neunten heurigen Doppeljackpotgeht es am Wochenende bei “Lotto 6 aus 45”. Im Gewinntopf für den Sechser werden am Sonntag dann rund 2,9 Millionen Euro liegen, berichteten die Lotterien am Donnerstag.