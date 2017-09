Lotterien Tag: Gratis ins Kunst Haus Wien am 22. September 2017

Das Kunst Haus Wien in Wien-Landstraße, gestaltet von Friedensreich Hundertwasser, beherbergt das Museum des visionären Künstlers und widmet sich in seinen Sonderausstellungen der Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts.

Gratis ins Kunst Haus Wien – so funktioniert es

Mit einem Produkt der Österreichischen Lotterien können alle Interessierten im Rahmen des Lotterien Tags kostenlos am Freitag, dem 22. September 2017 das Kunst Haus Wien und das Hundertwasser Museum besuchen.

Wer am Freitag zwischen 10.00 und 17.30 Uhr mit einem Lotterieprodukt im Kunst Haus Wien vorbeikommt, erhält freien Eintritt – egal ob Lotto-Schein, Toto-Schein, Euromillionen-Quittung oder Rubbellos. Die Quittung bzw. das Los muss dabei nicht aus einer aktuellen Runde oder Serie sein und auch keinen Gewinn aufweisen.

Kostenlose Führungen am Lotterien Tag: Programm

Exklusiv für Sie gibt es am Lotterien Tag ein spezielles Führungsprogramm, das unter anderem einen Einblick in die Wohnung des Künstlers ermöglicht, die sich im Dachgeschoss befindet. Geöffnet hat das Kunst Haus Wien am Lotterien Tag bis 18.00 Uhr.

Am Lotterien Tag im Kunst Haus Wien werden folgende Führungen angeboten:

11.00 Uhr: Kuratorenführung mit Verena Kaspar durch die Ausstellung „Visions of Nature“

12.00 Uhr, 13.00 Uhr, 14.00 Uhr, 15.00 Uhr: Überblicksführungen Kunst Haus Wien & Museum Hundertwasser

11.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu jeder vollen und halben Stunde: Kurzführungen in die Dachwohnung Friedensreich Hundertwasser (max. je 15 Personen, Zählkartenausgabe ab 10.00 Uhr)

16.00 Uhr: Direktorenführung mit Bettina Leidl durch die Ausstellung „Iris Andraschek. Sekundäre Wildnis“

Allgemeine InformationenAchtung: Teilnehmerzahl für Überblicksführungen, Kuratorenführung und Direktorenführung: max. 30 Personen.

Lotterien Tag im Kunst Haus Wien

Freitag, 22. September 2017, 10.00 bis 17.30 Uhr

Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien