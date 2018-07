Lokalaugenschein: Nachtschicht bei der Wiener Polizei

Auf Streife in Wien-Favoriten.

Auf Streife in Wien-Favoriten. ©APA/HANS PUNZ

Es gibt genügend Menschen, die auch in der Nacht arbeiten müssen. Eine Nachtschicht der Polizei in Wien-Favoriten kann dabei so manches mal aufregend werden.

Lärmbelästigungen und Ruhestörungen sind besonders in der Nacht in Wien die gängigen Beschwerden. Bei der Nachtschicht in Wien-Favoriten versucht die Polizei immer professionell zur Sache zu gehen. Dabei gibt es neben langweiligen Schichten auch brenzlige Situationen.