Lokal in Wien-Ottakring: Betrunkene nach Rauswurf mit Pistole und Schalldämpfer zurück gekehrt

Die 27-Jährige bedrohte zwei Männer, die ihr den Zutritt ins Lokal am Lerchenfelder Gürtel verweigerten, mit der Pistole. Diesen gelang es, der Alkoholisierten die Waffe zu entwenden, worauf die Frau mit einem Messer auf die Securitys losging und einen 22-Jährigen in die Hand schnitt. Die Rumänin wurde daraufhin festgenommen, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer.

Weitere Messerattacke in Wien-Meidling

Ebenfalls ein Messer war bei einem Streit zweier 25-Jähriger in Wien-Meidling beteiligt: Einer der beiden erlitt gegen 23.00 Uhr im Stiegenhaus eine leichte Verletzung am Finger. Da beide Männer keine Angaben zum Geschehen machten, tappt die Polizei über Motiv und Hergang der Auseinandersetzung in der Murlingengasse noch im Dunkeln.

(APA/Red.)