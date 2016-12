Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden am Dienstag, gegen 21:45 Uhr, wegen eines Streits in ein Lokal in der Stromstraße in der Brigittenau gerufen. Als die Beamten versuchten, die Kontrahenten auseinanderzuhalten, versetzte der 37-Jährige einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht.

Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen. Der Beamte wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

