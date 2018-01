Logan Paul veröffentlicht Video mit Leiche: Japanische Polizei will Youtuber vernehmen

Nicht nur das Zeigen des Toten erzürnte Logan Pauls Follower, auch seine Reaktion auf den Fund im “Suizidwald” sorgt in der Social Media-Gemeinde für Kopfschütteln. Das verstörende Video könnte nun Konsequenzen für den Youtuber haben: Die japanische Polizei will ihn verhören. Der Amerikaner hat sich nach einem Entschuldigungsclip jedenfalls vorerst aus seinen Social Media-Kanälen verabschiedet.

taking time to reflect

no vlog for now

see you soon

— Logan Paul (@LoganPaul) 4. Januar 2018