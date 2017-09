Pkw-Überschlag auf A2: Lenker aus Fahrzeug geschleudert

Auf der Ausfahrt Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) in Fahrtrichtung Wien kam der Pkw des Mannes in einer Rechtskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn ab, berichtete die Polizei am Samstag.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals an einer Böschung und wurde wieder zurück auf die Autobahnrampe katapultiert. Der 22-Jährige war nicht angegurtet und wurde aus dem Wagen in den Straßengraben geschleudert. Ein nachkommender Lenker leistete Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. (APA/Red)