Lkw in Flammen: Sattelzug geriet auf A21 im Bezirk Baden in Brand

Einsatzkräfte der Feuerwehr während der Brandlöschung auf der A21 - © APA/JOACHIM ZAGLER

Am Mittwochabend ist ein Lkw-Sattelzug auf der Wiener Außenringautobahn (A21) bei Hochstraß in Brand geraten. Der Lenker hielt am Pannenstreifen an, mehrere Ersthelfer bekämpften die Flammen mit Handfeuerlöschern.