Lkw-Anhänger geriet auf A2 in Brand: Vier Feuerwehren im Einsatz

Auf der Südautobahn (A2) zwischen Pinkafeld und Loipersdorf brannte am Donnerstag in Richtung Wien ein Lkw-Anhänger. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, berichtete Kommandant-Stellvertreter Christian Ulreich am Freitag der APA.

Zuvor musste ein in einem Bachbett gestürztes Pferd geborgen werden. “Das Tier ist mit den Hinterläufern unter einem Stein hängengeblieben und war zu schwach um aufzustehen. Wir mussten das Pferd daher mittels Kran bergen”, so Ulreich.