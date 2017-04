LIVE: WSG Wattens gegen FC Blau Weiß Linz im Erste Liga-Ticker

Eigentlich ein Duell im tabellarischen Niemandsland – wenn es in der Liga nicht so eng zugehen würde. Fünf Punkte trennen die heutigen Gastgeber von den Abstiegsplätzen, ganze zwei Punkte haben die Stahlstädter Vorsprung auf den neunten Platz. Da Wattens 25 und Blau Weiß 28 Punkte Rückstand auf den souveränen Tabellenführer LASK haben, heißt die Devise für den Rest der Saison also: Abstiegskampf!

Die WSG kam in der 27. Runde nicht über ein 2:2 bei der Austria in Lustenau hinaus, Milan Jurdík konnte sich als zweifacher Torschütze auszeichnen. Das letztwöchige Gastspiel der Linzer in Liefering endete mit 3:0 – für die Gäste aus Oberösterreich! Kreuzer, Gabriel und Goiginger trugen sich hier in die Torschützenliste ein, der FC setzt seinen diesjährigen Höhenflug weiter fort. Ob das auch heute gelingt?