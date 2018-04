LIVE: WSF Wattens gegen FC Liefering im Erste Liga-Ticker

„Sich so blöd zu präsentieren, das ist eine mentale Geschichte. Und da fehlt’s bei unseren Spielern doch ein Stück weit. Denen ist es wichtiger, dass sie auf der PlayStation Erfolge feiern als am grünen Rasen.“ Bumm! Die Aussagen von Wattens-Coach Thomas Silberberger nach der 0:4-Schlappe vorige Woche gegen Hartberg haben gesessen. Heute möchte er auf jeden Fall ein ganz anderes Auftreten seiner Truppe sehen. Hoffnung kann er dabei vor allem aus der Statistik schöpfen: Denn mit Liefering wartet nun just der Lieblingsgegner. Denn gegen die Salzburger sind die Tiroler in der Sky Go Erste Liga noch ungeschlagen.

Liefering enttäuschte gegen Karpfenberg

Ungeschlagen blieb Liefering zwar auch am Wochenende gegen Kapfenberg, dennoch war das Last-Minute-1:1 wohl eher enttäuschend. „Leider haben wir viele Dinge, die wir trainiert haben, nicht in die Praxis umgesetzt“, meinte Coach Gerhard Struber. Das soll nun gegen Wattens nicht mehr passieren, um nun endlich den ersten Sieg gegen den „Anstgegner“ einfahren zu können. Auch wenn der Coach gewarnt ist: „Wir sind uns bewusst, dass Wattens in den letzten Spielen, mit Ausnahme der Partie gegen Hartberg, eine ordentliche Serie hingelegt hat. Sie zeigen sich stabiler als im Herbst und sind aufgrund ihres richtig guten Umschaltspieles sehr gefährlich.“