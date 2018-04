LIVE von der Auslosung für das Halbfinale der Champions League

Am Freitag findet um 13.00 Uhr die Auslosung der Halbfinal-Paarungen der Champions League in Nyon statt.

Titelverteidiger Real Madrid, FC Bayern München, Halbfinaldebütant AS Rom und FC Liverpool mit Jürgen Klopp konnten sich in den Viertelfinal-Spielen durchsetzen und stehen im Halbfinale der Champions League.

FC Bayern München im CL-Halbfinale

Dreimal scheiterten die Bayern von 2014 bis 2016 im Halbfinale, im Vorjahr war bereits im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Real Madrid Endstation. Einen Wunschgegner benannten die Münchner im Vorfeld nicht. Nur das Ziel haben die Bayern-Spieler klar formuliert. “Wir wollen nach Kiew”, sagte Torwart Sven Ulreich mit Blick auf das Endspiel am 26. Mai in der Hauptstadt der Ukraine.

Liverpool blickt gespannt auf die Auslosung

Beim fünffachen Europa-Pokal-Sieger Liverpool blickt man unterdessen gespannt auf die Auslosung des Halbfinales am Freitag. Ob am Ende sogar der Titel möglich ist? Zu früh für Klopp, der sich noch keine Gedanken über mögliche Gegner machen wollte. “Wir sind jetzt im Halbfinale”, sagte er, “und wir sollten jetzt erstmal den Moment genießen.”

AS Roma debütiert im Champions League-Halbfinale

Der sensationelle 3:0-Sieg der AS Roma gegen den FC Barcelona nach 1:4-Niederlage im Hinspiel hat am Dienstag in der Ewigen Stadt alle Dämme brechen lassen. Mit dem Einzug ins Halbfinale der Fußball-Champions-League bewiesen die Römer, dass es die großen Überraschungen in der Königsklasse doch noch gibt. Roma wird bei der Halbfinal-Auslosung am Freitag in Nyon die nominell schwächste Mannschaft sein. Doch das war auch vor dem Viertelfinale schon so.

Real Madrid – Titelverteidiger in der Königsklasse

Nachdem Real Madrids Superstar sein Team per Last-Minute-Elfer ins Halbfinale der Champions League geschossen hatte, präsentierte sich der Portugiese in jener Rolle, die ihm am meisten behagt: Der des Matchwinners. Nach dem Viertelfinal-Aus des FC Barcelona gegen Roma sowie von Sevilla gegen die Bayern hielt Real auch eine Serie am Leben. Seit 2007 steht zumindest ein spanischer Vertreter im Champions League-Halbfinale. Dort wartet auf Real vor der Auslosung am Freitag nun ein Gegner aus dem Trio Liverpool, Bayern München und AS Roma.

LIVE: Auslosung des Halbfinales der Champions League

Die Hinspiele des Champions League-Halbfinales werden am 24. April & 25. April ausgetragen, die Rückspiele finden am 2. Mai und 3. Mai 2018 statt. Auf wen treffen Bayern München, Real Madrid, Liverpool und Roma im Semifinale der Königsklasse? Auf welche Matches dürfen sich Fußballfans freuen? Wir berichten ab 12.00 Uhr live von der Halbfinal-Auslosung der CL im Live-Ticker.