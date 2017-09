LIVE: SV Ried gegen Austria Lustenau im Erste Liga-Ticker

Die Vorarlberger haben sich allerdings ebenfalls in guter Form präsentiert und am Dienstag den Floridsdorfer AC mit 5:0 vom Platz gefegt. Gegen die SV Ried wird es nun aber sicherlich ein Stück härter.

Das erste Saisonduell ging übrigens zugunsten der Mannschaft von Lassaad Chabbi aus. Am zweiten Spieltag gewann die SV Ried in Lustenau mit 2:0. Man darf gespannt sein, was die beiden Clubs ihren Fans an diesem Freitag bieten werden.