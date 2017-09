LIVE: SV Mattersburg gegen FC Red Bull Salzburg im Ticker

Baumgartner könnte auf seinen Ex-Spieler Patrick Farkas treffen. Der Außenverteidiger wechselte im Sommer vom SVM zu den “Bullen” und weiß nicht zuletzt deshalb, dass es der Titelverteidiger mit einem kniffligen Gegner zu tun bekommt. “Früher waren wir immer bis in die Haarspitzen motiviert, weil der Serienmeister und Seriencupsieger ins Pappelstadion kommt. Da hat man im Grunde genommen nicht viel zu verlieren”, erklärte der 25-Jährige. “Und genau das wird uns am Sonntag auch erwarten: eine motivierte Mannschaft, die keinen Zweikampf scheuen wird.”

Passend dazu vernahm sich der “Schlachtplan” von Baumgartner, einst als Co-Trainer und Trainer der Red Bull Juniors tätig: “Mit der nötigen Aggressivität einen dementsprechenden Auftritt hinlegen, um es den Bullen so schwer wie möglich zu machen.” Dabei müsse das “Wir-Gefühl im Vordergrund” stehen, betonte der 52-Jährige, der sich in puncto Einsatz und Leidenschaft wieder ähnlich großes Engagement wie im Frühjahr wünscht. Allerdings kann Baumgartner diesmal nicht auf Stürmerroutinier Stefan Maierhofer setzen, der nach Gelb-Rot gegen die Admira gesperrt ist.

Salzburg peilt nach der 0:1-Niederlage gegen Sturm und dem Last-Minute-2:2 gegen Rapid wieder einen Sieg an, vor der 8. Runde lag man vier Zähler hinter Leader Sturm Graz auf Platz zwei. Doch Valon Berisha und Co. sind gewarnt: In den jüngsten sechs Partien in Mattersburg holte Salzburgnur zwei Siege und ein Remis – in der Vorsaison verlor man als einziges Team der Liga im Pappelstadion beide Gastspiele. Neo-Coach Rose war das freilich nicht dabei. “Die letzten Spiele in Mattersburg zeigen, dass wir sensibilisiert sein müssen und jetzt dorthin fahren und versuchen, diese Statistik aufzubessern”, meinte der Deutsche.

Er stufte den Kontrahenten nicht nur als Kampfmaschine ein. “Mattersburg ist eine sehr kampfstarke Mannschaft mit einem, wie ich finde, sehr guten Trainer, der grundsätzlich aber auch gern mit fußballerischen Lösungen kommt”, sagte Rose und streute Baumgartner eine ebensolche. Personell sind die “Bullen” aufgrund zahlreicher Verletzungen weiterhin eher auf Sparflamme unterwegs – die Chance für die Jungen wie Xaver Schlager und Patson Daka: “Im Moment ist Rotieren gar nicht so einfach. Wir waren schon in Portugal mit Mann und Maus. Aber es ist durchaus möglich, dass wir auf der einen oder anderen Position unsere Quantität, die auch Qualität hat, ausnutzen”, sagte Rose.

(APA/Red)