Bei Anti-Terror-Razzien am Donnerstag wurden in Wien und Graz mehrere Personen wegen des Verdachtes der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (“IS”) festgenommen. Dabei waren insgesamt rund 800 Polizeibeamte im Einsatz.

Unter den Zugriffsorten waren jeweils ein Glaubensverein in Graz und in Wien, bei den Einsätzen habe es keinen Zusammenhang zu dem am Freitag in Wien festgenommenen 17-Jährigen gegeben.

