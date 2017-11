LIVE: SKN St. Pölten gegen WAC im Ticker

Schon jetzt beträgt der Rückstand auf die neuntplatzierten Mattersburger acht Punkte, saisonübergreifend warten die “Wölfe” bereits seit 17 Partien auf einen vollen Erfolg.

SKN St. Pölten unter Zugzwang

Dass man gewissermaßen unter Siegzwang steht, ist auch Oliver Lederer völlig klar. “Der eigene Anspruch an uns ist, dass wir den ersten Dreier einfahren. Das ist allen bewusst, und dafür haben wir in der Länderspielpause hart gearbeitet”, betonte der Wiener, dem seit der Amtsübernahme Mitte September zumindest von den Ergebnissen her keine Trendwende gelungen ist. “Das ist schon sehr mühsam, nur wenige Spieler haben das schon erlebt”, meinte dazu Innenverteidiger Michael Huber.

“Ich habe andere Ansprüche an mich selbst”, gestand Lederer, wollte aber nicht nur beim jüngsten 1:3 gegen Salzburg gute Ansätze erkannt haben.”Ich sehe eine positive Entwicklung, einen guten Trend. Da müssen wir dranbleiben. Das müssen wir auch gegen den WAC abrufen”, sagte der ehemalige Admira-Coach, der für zwei der bisherigen drei Punkte am Konto sorgte.

Auch WAC will sich aus der Krise kämpfen

Dass St. Pölten gegen den WAC in der Bundesliga in fünf Duellen bei zwei Remis noch sieglos ist, kann nicht überraschen. Aus Sicht des WAC ist das freilich keine Garantie. Schon gar nicht, wenn man die aktuelle Formkurve betrachtet. Kein Sieg seit 26. August, fünf Niederlagen in den jüngsten sieben Pflichtspielen, dabei auch das Aus im Cup.

Immerhin musste man beim 0:0 gegen die Admira vor der Länderspielpause nach fünf Ligapartien erstmals kein Gegentor hinnehmen. Auch die Systemumstellung auf 3-4-3 funktionierte und könnte auch gegen St. Pölten zur Anwendung kommen. “Wir wissen, dass diese Partie sehr wichtig ist, weshalb wir als Einheit auftreten müssen”, sagte WAC-Mittelfeldmann Daniel Offenbacher. In die gleiche Kerbe schlug Alexander Kofler: Der Goalie forderte “maximalen Einsatz” und “entschlossenen Siegeswillen”.