LIVE: SK Sturm Graz gegen FC Admira Wacker Mödling im Ticker

Sturm-Trainer Franco Foda warnte vor dem Tabellenvierten. “Wenn man den Kader genau betrachtet, haben sie große Qualität”, meinte der neue ÖFB-Teamchef, der noch bis Jahresende in Graz tätig ist. “Sie haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Das ist eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. Es kommt nicht von ungefähr, dass sie da auch vorne dabei sind.”

Sturm Graz jagd wichtigen Punkten hinterher

Die 1:2-Niederlage im September in der Südstadt war dennoch vermeidbar. Ein Doppelpack von Christoph Knasmüllner in der Schlussphase drehte die Partie. “Man darf nie überheblich werden im Spiel. Du musst immer die Antennen ausfahren und wach sein”, erklärte Foda. Zu Hause wollen die Grazer “mit aller Macht versuchen, das Spiel zu gewinnen”.

In der Merkur Arena hat Sturm saisonübergreifend zehn Ligaspiele hintereinander nicht verloren. Die letzte Heimpleite datiert vom 22. April (0:2 gegen Mattersburg). Am Samstag gegen den LASK mühten sich die Grazer allerdings zu einem 1:0, das Charalampos Lykogiannis erst in der Nachspielzeit sicherstellte.

Drei Tage später wartet die Admira. “Es ist ein wichtiges Spiel. Wir spielen gegen ein gutes Team mit Spielern, die Qualität haben”, sagte Lykogiannis.

Bei der Admira fehlen Innenverteidiger Markus Wostry (Achillessehne) und Stürmer Sasa Kalajdzic (Knie). Im Blickpunkt stehen ob ihrer offenen Zukunft aber auch Knasmüllner und Maximilian Sax. Letzterer kam zuletzt gegen Mattersburg (2:0) nur als Wechselspieler zum Einsatz. “Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun”, betonte Admira-Trainer Ernst Baumeister. “Es kommt auf die Leistung an. Solange jemand gute Leistungen bringt, wird er spielen.”

Admira will sich nicht verstecken

Gegen Sturm sind aber die arrivierten Kräfte gefordert. “Wir können ruhig mit breiter Brust hinfahren. Wir spielen im Moment guten Fußball”, meinte Baumeister. Die einzige Liga-Niederlage seit August kassierte die Admira Ende Oktober mit 0:1 bei Rapid.

“Sturm ist mit Red Bull derzeit die beste Mannschaft”, sagte Baumeister. Vor allem auf das unter Foda praktizierte Umschaltspiel gelte es vorbereitet zu sein. “Von der Defensive in die Offensive zu kommen, das machen sie perfekt.” Man dürfe sich gegen die Grazer nicht dazu verleiten lassen, voll das Spiel zu machen, um dann möglicherweise auswärts in einen Konter zu laufen. Baumeister: “Man muss mit Kopf spielen, das Hirn einschalten.”