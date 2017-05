LIVE: SCR Altach gegen SK Sturm Graz im Ticker

LIVE-Ticker zum Spiel SCR Altach gegen SK Sturm Graz ab 16.30 Uhr. - © APA

Am Sonntag kämpfen Altach und Sturm Graz um Platz drei in der Tabelle. Mit einem Heimsieg gegen Sturm Graz wollen die Vorarlberger an den Steirern wieder auf Platz drei vorbeiziehen und sich so im Kampf um ein Europa-League-Ticket in die bessere Position bringen.Wir berichten ab 16.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.