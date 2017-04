LIVE: SC Wiener Neustadt gegen WSG Wattens im Erste Liga-Ticker

Wenngleich der Aufsteiger mit dem Linzer ASK feststeht – am Tabellenende ist in den verbleibenden sechs Runden noch vieles offen, was die Frage der beiden absteigenden Mannschaften angeht.

Damit wollen heute Abend beide Mannschaften naturgemäß wenig zu tun haben, doch herrscht für beide Clubs ob der Tabellensituation eine einerseits mehr, andererseits weniger akute Abstiegsgefahr.

Die heutigen Gastgeber mussten nach vormals vier Spielen ohne Niederlage am vergangenen Dienstag das Nachholspiel beim FC Liefering ohne Punkte im Gepäck beenden. Kurz vor Schluss fiel das spielentscheidende 1:2 aus SC-Sicht, nachdem man in der ersten Hälfte sogar in Front lag – doppelt bitter, denn einen Punktgewinn hätte man sehr wohl nötig gehabt. Drei Punkte Vorsprung auf den neunten Tabellenplatz, sechs Punkte auf das Tabellenende – heute sollte ein Dreier her, will man sich vorerst aus dem akuten Gefahrenbereich befreien.

Selbiges gilt zwar für die heutigen Gäste aus Wattens nicht, denn die Tiroler haben acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Nichtsdestotrotz sollte die Silberberger-Elf sich nicht ausruhen, werden in den kommenden Wochen ja noch genug Punkte verteilt. Vergangene Woche unterlag man daheim in einem äußerst spannendem Match dem FC Wacker Innsbruck mit 3:4 – nachdem die Gäste bereits mit 4:0 zum Pausentee führten. Das zeugt einerseits von einer tollen Moral der heutigen Gäste – und andererseits davon, dass sie heute mal wieder Punkte einfahren sollten.