LIVE: SC Wiener Neustadt gegen Kapfenberger SV im Erste Liga-Ticker

Der letzte Sieg des SC Wiener Neustadt ist schon sehr lange her. Am 25.11.2016 gewann man das letzte Mal. Der Gegner war damals übrigens der SV Kapfenberg, den man mit 3:0 in die Schranken weisen konnte. Kapfenberg hat am vergangenen Wochenende auch eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenletzten, den Floridsdorfer AC, gab es eine 0:1 Niederlage.

Um 18:30 ist Anpfiff in der Teddybären – und Plüsch-Arena in Wiener Neustadt. Schiedsrichter der Partie ist Helmut Trattnig. Seine Assistenten sind Daniel Trampusch und Habip Tekeli.