LIVE: SC Wiener Neustadt gegen FC Wacker Innsbruck im Erste Liga-Ticker

Die Wiener Neustädter können am Freitag nochmals versuchen, ihre Tordifferenz (-20) aufzupolieren – mit 59 Gegentreffern stellt man bis dato die schwächste Defensive der Liga, 39 eigene Tore stellen den zweitschlechtesten Wert der Ersten Liga in dieser Saison, nur der FAC ist mit 36 geschossenen Toren ungefährlicher. Wie schnell ein solcher Versuch nach hinten losgehen kann, erfuhr man unter anderem beim letztwöchigen Auftritt in Lustenau, als man mit einem 0:2 nach Hause geschickt wurde.

Die Tiroler Gäste ließen hingegen vor Wochenfrist nichts anbrennen, als Tabellenschlusslicht Horn mit 3:0 zurück ins Waldviertel geschickt wurde. Damals wie auch heute wird den Innsbruckern jedoch Toptorjäger Patrik Eler fehlen. Der treffsicherste Spieler der Liga (24 der 55 geschossenen Wacker-Tore gehen auf sein Konto) hat mit Meniskusproblemen zu kämpfen und wird die knapp zwei Wochen bis zum Trainingsstart zur Regeneration nutzen, wie der Verein verlautbaren ließ.