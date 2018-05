Michael Ludwig wurde am 24. Mai zum neuen Wiener Bürgermeister gewählt. heute soll er von Bundespräsident Van der Bellen angelobt werden. Der Akt findet um 13.00 Uhr in der Präsidentschaftskanzlei statt, wie deren Pressebüro am Montag per Aussendung bekannt gab.

Bis dahin zeigte sich der neue Bürgermeister optimistisch, was die Zukunft von Wien betrifft. Dabei vertritt er mit seinen Ansichten eher das rechte Spektrum der SPÖ.



(APA/red)