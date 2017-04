LIVE: LASK Linz gegen FC Liefering im Erste Liga-Ticker

Man blickt aber auch schon aufs Cup-Halbfinale gegen Rapid, das am Mittwoch stattfindet. “Wir schauen mit eineinhalb Augen auf Liefering und mit einem halben auf Rapid”, so Trainer Oliver Glasner, der in Hinblick auf Rapid vermutlich rotieren wird, um Kräfte zu schonen. Liefering hat nach einem schwachen Frühjahr 16 Punkte Abstand auf den LASK. Die Bilanz gegen den Tabellenführer ist mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden jedenfalls ausgeglichen.

Trainer Thomas Letsch will jedenfalls die Saison mit einer positiven Bilanz abschließen. “Wir werden auch in das letzte Aufeinandertreffen selbstbewusst gehen und sind zuversichtlich, dass wir den zukünftigen Meister auch dieses Mal ärgern können”, so der Trainer.