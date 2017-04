LIVE: FC Wacker Innsbruck gegen SC Wiener Neustadt im Erste Liga-Ticker

Das Duell der Unterschiede bestreiten der FC Wacker Innsbruck und SC Wiener Neustadt. Nach der Herbstrunde hätte man dies als Treffen der Tabellennachbarn bezeichnen können. Jetzt hingegen haben sich die Spieler des FC Wacker immer mehr nach oben gearbeitet und stehen nicht umsonst auf Platz vier in der Tabelle. Mit Karl Daxbacher ist ein Trainer am Werk, der für Ordnung sorgt im etwas zerrüteten Lager der Innsbrucker. Das sieht man aktuellen Tabellenstand. Der FC Wacker Innsbruck hat sich in den letzten Monaten wieder gefangen und orientiert sich weiter nach oben.

Fast schon aussichtslos sieht die Situation beim SC Wiener Neustadt aus. Die Niederösterreicher rutschen immer weiter in den Abstiegskampf und befinden sich nicht umsonst am vorletzten Tabellenplatz. Bis zum letzten Remis gegen Austria Lustenau setze es nur Pleiten für die Blau-Weißen – mit keinem einzigen erzielten Tor. Das 1:1 gegen die Austria brachte ein erstes Lebenszeichen zu Tage. Die Neustädter haben dies bitter nötig, wenn man am Ende nicht eine Etage tiefer abrutschen will.