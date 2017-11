LIVE: FC Wacker Innsbruck gegen FAC Wien im Erste Liga-Ticker

Wacker Innsbruck hat in der letzten Runde am 3. November einen wichtigen Erfolg gegen den SC Wiener Neustadt gefeiert. Durch einen Elfmeter von Florian Jamnig in der 75. Minute konnte sich die Mannschaft von Karl Daxbacher durchsetzen. Die Wiener kamen gegen Blau Weiß Linz nicht über ein 0:0 hinaus.

Obwohl die Tiroler in der Favoritenrolle sind, werden die FAC-Kicker trotzdem ihre Chance wittern. Das erste Saisonduell am 8. September 2017 endete bekanntlich mit 1:1.