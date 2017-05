LIVE: FC Liefering gegen WSG Wattens im Erste Liga-Ticker

Gastgeber Liefering brennt auf Revanche. Am 31. März dieses Jahres bezogen die Salzburger gegen die Wattener eine herbe 0:5-Abfuhr. Es war die höchste Niederlage in der noch jungen Geschichte des Farmteams von Österreichs Serienmeister RB Salzburg. Liefering spielt bekanntlich seit 2013 in der zweithöchsten Spielklasse.

Die beiden vorangegangenen Duelle waren jeweils ohne Sieger geblieben. Wattens kann nicht nur deshalb auf eine durchaus herzeigbare Aufstiegssaison zurückblicken. Die Bilanz des aktuell Tabellenfünften ist ausgeglichen. Zwölf Siege stehen je elf Remis und Niederlagen gegenüber, die Tordifferenz ist mit 51:50 knapp positiv. Von den drei Liganeulingen wird die Werkssportgemeinschaft als bestplatzierter Klub die Saison beenden.