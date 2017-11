LIVE: FC Liefering gegen SC Wiener Neustadt im Erste Liga-Ticker

Auf beiden Seiten kann man sich auf eine offensive Partie einstellen. Liefering spielt stets schnell nach vorne, Neustadt will sich weiterhin oben in der Tabelle halten.

Bei den Niederösterreichern ist derzeit Stürmer Hamdi Salihi nur schwer zu stoppen. Er kann an einem guten Tag ein Spiel alleine entscheiden. Für die Mählich-Elf ist heute ein Sieg fast Pflicht, wenn man im Kapmf um die Tabellenführung nicht gegen die Rieder zurückstecken muss.

Liefering wird sich wieder von seiner spielerisch schnellen Seite zeigen. Die Mannschaft von Gora/Struber ist immer unangenehm. Der unmögliche Aufstieg in die Bundesliga lässt die junge Truppe stets befreit aufspielen.