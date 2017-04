LIVE: FC Liefering gegen FC Blau Weiß Linz im Erste Liga-Ticker

LIVE-Ticker zum Spiel FC Liefering gegen FC Blau Weiß Linz ab 18.30 Uhr. - © dpa

FC Liefering hat sich zuletzt mit einem 0:5 gegen Wattens blamiert. Obwohl es in den letzten Wochen allgemein nicht nach Plan lief, war das ein Weckruf für die junge Mannschaft, die gegen Blau-Weiß Linz wiederr einiges wiedergutmachen will. Wir berichten am Freitag ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.