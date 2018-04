LIVE: FC Blau Weiß Linz gegen SC Wiener Neustadt im Erste Liga-Ticker

Für die Oberösterreicher gibt es nicht mehr viel zu holen. Man steckt in den Niederungen der Tabelle fest und kann sich derzeit kaum aus dem Bereich befreien. Die Elf von Trainer Thomas Sageder spielt immer brav mit jedem Gegner mit, bekommt aber unnötige Gegentreffer, was dann zum herben Punkteverlust führt. Blau Weiß ist jedenfalls zuhause erneut auf Sieg eingestellt, will man doch den Niederösterreichern ein Bein stellen.