LIVE: FC Blau Weiß Linz gegen FAC im Erste Liga-Ticker

LIVE-Ticker zum Spiel FC Blau Weiß Linz gegen FAC ab 18.30 Uhr.

Blau Weiß Linz könnte am Freitag den Abstiegskampf endgültig hinter sich lassen. Ein Sieg gegen den FAC würde den Vorsprung auf 10 Punkte vergrößern, was in den ausbleibenden Partien dann uneinholbar wäre.Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.