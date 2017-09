LIVE: FAC Wien gegen TSV Hartberg im Erste Liga-Ticker

LIVE-Ticker zum Spiel FAC Wien gegen TSV Hartberg ab 18.30 Uhr. - © VIENNA.at

FAC hat am Dienstag eine hohe Niederlage gegen Lustenau einstecken müssen. Die Wiener müssen dringend ihr Spiel verbessern, wenn sie in der Tabelle nicht abgeschlagen letzter bleiben wollen. Am Freitag treffen sie auf TSV Hartberg. Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.