LIVE: FAC Wien gegen TSV Hartberg im Erste Liga-Ticker

Fünf Siege in Folge, dabei nur ein Gegentor – in der Tabelle liegt man recht ungefährdet auf Platz zwei. FAC-Trainer Mario Handl misst dem Lauf der Oststeirer aber keine allzu große Bedeutung zu. “Für uns ist jede Partie gleich”, so Handl. “Auch wenn Hartberg mit einer starken Serie zu uns kommt, schauen wir nur auf unser eigenes Spiel.”

Floridsdorfer mit Selbstvertrauen

Ein möglicher Grund für das Selbstvertrauen der Floridsdorfer könnte die direkte Bilanz in dieser Saison sein: von den drei Spielen konnte man zwei gewinnen, was 40 Prozent aller Siege in dieser Saison sind.

Für Hartberg wären drei Punkte ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Aufstieg, die Auswärtsbilanz ist mit sieben Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen klar positiv. Darüber hinaus geht es auch um die Ehre, man will die Saisonbilanz gegen Hartberg unbedingt ausgleichen.