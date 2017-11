LIVE: FAC Wien gegen Austria Lustenau im Erste Liga-Ticker

Nach dem Abschluss der Herbstsaison lässt sich für beide ein kleines Zwischenfazit führen. Keine der Mannschaften ist dort, wo sie sein wollten. Lustenau wollte um den Meisteritel spielen, hat aber mittlerweile schon einen Trainerwechsel hinter sich, der FAC wollte diese Saison nichts bzw. weniger mit dem Abstieg zu tun haben, geblieben ist trotzdem nur der letzte Platz.

FAC Wien und Austria Lustenau im Duell

Bevor die Mannschaften nächste Woche die letzte Runde im Jahr 2017 absolvieren, bleiben ihnen also nur noch wenige Spiele zur Frustbewältigung um vielleicht doch noch ein paar Punkte für einen positiven Jahresausklang zu holen. Angesichts der bisherigen direkten Duelle der heutigen Gegner wird es wohl zumindest für den FAC auch um Revanche gehen. In den ersten beiden Spielen haben sie jeweils fünf Tore kassiert, was sich natürlich nicht wiederholen sollte.

Lustenau will die Bilanz natürlich weiter verbessern und auch im dritten Spiel gegen den FAC einen Sieg einfahren. Es würde auch knapp vor der Winterpause noch einmal einen Anstieg der Formkurve bedeuten, mit der sich die Pause wohl auch leichter überbrücken lässt. FAC hingegen muss einmal mehr jeden Punkt holen um einen Abstieg zu vermeiden. Zuletzt setzt es eine 0:3 Niederlage bei Innsbruck, der letzte Punkt wurde beim Abstiegskonkurrenten Blau Weiß Linz geholt.