LIVE: FAC gegen SC Wiener Neustadt im Erste Liga-Ticker

Auch die Neustädter sind mit acht Punkten Abstand theoretisch noch gefährdet, ein Punkt würde aber bereits für den Klassenerhalt reichen. In der Saison ist der FAC gegen Neustadt noch ungeschlagen, ein Unentschieden wäre heute aber zu wenig. “Es bleibt eng. Ich glaube, es wird bis zur letzten Runde hingehen. Wir haben jetzt noch zwei Heimspiele und ein Auswärtsspiel. Wir müssen gegen Wiener Neustadt wieder alles in die Waagschale werfen, um die drei Punkte mitzunehmen”, so Interims-Trainer Dominik Glawogger.

Gegen die Neustädter kassierte man in dieser Saison erst ein Tor, mit dem LASK und dem direkten Konkurrenten Kapfenberg wartet auf die Wiener auch danach ein schweres Programm.

Neustadt hat in diesem Kalenderjahr auswärts noch nicht gewonnen, eine gute defensive Leistung könnte gegen den schwächsten Angriff der Liga aber bereits reichen.