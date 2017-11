Schlechte Nachrichten zum Wochenende: Mit den milden Temperaturen ist es in Österreich bald wieder vorbei – bereits am Samstag löst eine Kaltfront den Föhn ab. Entsprechend frostig werden dann mit bis zu minus sieben Grad vor allem die Früh­temperaturen, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag.