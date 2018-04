LIVE – Erste Liga : Wiener Neustadt gegen Austria Lustenau im Ticker

Für die Gastgeber ist nun natürlich jeder Punkt absolut entscheidend was den Kampf um den Aufstieg betrifft. Derzeit liegt man zwar auf Tabellenplatz drei, jedoch hat die SV Ried auf Rang vier nur zwei Punkte weniger auf der Haben-Seite.

Austria Lustenau gefestigt auf Tabellenplatz 6

Eines kann man vor diesem Spiel schon sagen: Egal was passiert, Austria Lustenau wird auf Tabellenrang sechs bleiben. Der Abstand auf Platz fünf beträgt zwölf Punkte. Auf Rang sieben sind es fünf Punkte Vorsprung. Die Vorarlberger werden sich aber vermutlich noch gerne an den 21. Spieltag dieser Saison erinnern. Damals hat Angreifer Ronivaldo noch in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:1 Endstand erzielt und der Austria somit drei Punkte beschert.

Um 18:30 ist Anpfiff im Stadion Wiener Neustadt. Schiedsrichter der Partie ist Gerhard Grobelnik. Seine Assistenten an diesem Abend sind Maximilian Kolbitsch und Sebastian Gruber.