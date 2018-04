LIVE – Erste Liga : Wacker Innsbruck gegen TSV Hartberg im Ticker

Die Innsbrucker liegen seit Wochen bereits etwas vereinsamt an der Tabellenspitze. Da änderte auch der 1:2-Umfaller gegen Kapfenberg am letzten Freitag nicht allzu viel daran. Statt neun hat man nun aber eben „nur“ noch sechs Punkte Vorsprung. Eigentlich genug, könnte man meinen. Oder fangen die in den letzten Wochen so bravourösen Tiroler vielleicht doch noch einmal zu wackeln an?

Hartberg wird verfolgt

Bei den Hartbergern sieht’s hingegen etwas anders aus. Zwar zeigten sich auch die Steirer in den vergangenen Wochen in hervorragender Form, dennoch ist ihre Ausgangslage noch nicht ganz so gelassen wie jene der Tiroler. Mit Wiener Neustadt und Ried lauern nämlich zwei Teams nur auf Umfaller der Steirer. Zudem steht für die nun auch noch die Woche der Wahrheit an: Denn nachdem man heute eben beim Tabellenführer gastiert, geht es bereits am Freitag gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten Wiener Neustadt weiter.

Bestehen die Hartberger den ersten Härtetest dieser Woche oder macht Wacker Innsbruck endgültig den großen Schritt zum Titel. Anpfiff im Tivoli ist um 18.30 Uhr.