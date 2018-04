LIVE – Erste Liga : FAC Wien gegen SV Ried im Ticker

Die Ausgangslage für den FAC ist prekär, aber machbar. Jedoch: Wenn die Wiener nicht mal wieder voll anschreiben, würde auch nur ein einziger Punkt Rückstand bis zum Saisonende zu viel sein. Mittlerweile versucht man seit neun Runden, mal wieder einen Dreier einzufahren – vergebens. Einzig zwei Remis kamen in diesem Zeitraum zustande: vor drei Runden gegen Wattens und, ja richtig, am 21. Spieltag gegen die Innviertler!

SV Ried will in die Bundesliga

Die heutigen Gäste haben vor wenigen Tagen erfahren, dass neue Besen tatsächlich manchmal gut kehren. Thomas Weissenböck hat die Geschicke in Oberösterreich übernommen und beerbet somit Lassaad Chabbi mit dem Ziel und der Vorgabe, die Wikinger in die Bundesliga zu führen. Noch ist der Zug nicht abgefahren: Zwei Zähler sind es bis Relegationsplatz drei, sechs Punkte jedoch bereits auf den ersten direkten Aufstiegsplatz – will man noch eine Chance haben, diesen zu erreichen, muss heute ein Sieg her.