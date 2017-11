LIVE: Blau Weiß Linz gegen WSG Wattens im Erste Liga-Ticker

Gemeinsam mit dem FAC liegt man im bereits etwas abgeschlagenen Pulk am Tabellenende, insofern geht es für beide Teams im direkten Aufeinandertreffen um wichtige Punkte, um sich vom Relegationsplatz zu entfernen.

An Selbstvertrauen scheint es derzeit allerdings beiden Teams zu mangeln. Während die Linzer bereits seit neun Ligaspielen ohne Sieg sind, setzte es für die die Tiroler zuletzt vier Niederlagen in Folge. “Unsere Leistungen in den vergangenen Spielen waren in Ordnung, jetzt muss Zählbares her“, weiß auch Wattens-Coach Thomas Silbergerber, der auch die klare Richtung vor dem Duell mit den Linzern ausgibt: „Wir fahren nach Linz, um Punkte zu holen. Sie konnten neun Spiele in Folge nicht gewinnen, haben eine ähnliche Durststrecke wie wir, dazu kommen noch der Trainerwechsel und viele verletzte Spieler. Wir wollen agieren und ab der ersten Minute das Heft in die Hand nehmen.“