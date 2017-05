LIVE: Austria Lustenau gegen SC Wiener Neustadt im Erste Liga-Ticker

Austria Lustenau wird diese Saison wohl auf dem dritten Tabellenplatz beenden. Zwei Runden vor Schluss liegt man fünf Punkte vor dem ersten Verfolger Wacker Innsbruck und schließt damit die Saison ganz ordentlich ab. Im Kampf um den Aufstieg war der LASK am Ende dann doch zu souverän, um hier wirklich ein Wörtchen mitreden zu können. Nach der klaren 1:4 Schlappe gegen Liefering am letzten Spieltag, wollen die Vorarlberger in ihrem letzten Heimspiel der Saison vor eigenem Publikum nochmals eine gute Leistung zeigen.

Auch für den SC Wiener Neustadt ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den letzten Platz, müsste schon alles schief gehen, damit die Niederösterreicher in der nächsten Saison nur in der Regionalliga Ost kicken. Die Neustädter haben aber vor allem Auswärts so ihre Schwächen und liegen in der Auswärtstabelle auch dementsprechend mit nur 15 Punkten ex aequo mit dem SV Horn auf dem letzten Platz. Auch im letzten Spiel musste man sich in der Ferne klar mit 0:3 gegen den FAC Wien geschlagen geben. Heute will man das ändern und den Klassenerhalt endlich fixieren.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams im Teddybären- und Plüschstadion endete mit einem 1:1 Unentschieden. Generell gab es für die beiden Mannschaften in den letzten fünf Partien jeweils zwei Siege, Austria Lustenau holte aber mit dem Remis am letzten Spieltag um einen Punkt mehr als die Neustädter in den vergangenen fünf Partien.