Daher ist diese Begegnung vor allem für den FAC von allergrößter Wichtigkeit. Gerne werden sich die Profis des FAC an den 21. Spieltag zurückerinnern.

Am 24.2.2017 besiegten sie Austria Lustenau mit 1:0 im eigenen Stadion. Die ersten beiden Saisonspiele gingen einmal zugunsten der Austria aus (3:1 am dritten Spieltag) und mit einer Punkteteilung (1:1 am 12. Spieltag).