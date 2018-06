Liste Pilz: Klubobmann Rossmann verdient 17.000 Euro brutto im Monat

Diese Summe setzt sich zusammen aus dem Abgeordneten-Salär (8.800 Euro), dem Zusatzgehalt als Klubobmann (3.000 Euro) und 5.100 Euro Pension. Das legte Rossmann in der ORF-Pressestunde offen, nachdem er für seine Mehrfach-Bezüge kritisiert worden war.

Liste Pilz: Bruno Rossmann verdient rund 17.000 Euro brutto

Rossmann forderte am Sonntag alle Abgeordneten auf, ihre Gehälter ebenfalls offen zu legen und kündigte an, einen Teil seines Einkommens in einen Sozialfonds einfließen zu lassen. Er sprach sich zudem auf eine entsprechende Frage dafür aus, dass bei solchen Mehrfach-Ansprüchen künftig die Abgeordneten-Gehälter beschränkt werden.